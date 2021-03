Passa a Iliad e non te ne pentirai. Il 99% degli utenti intervistati ha questo parere comune nei confronti di un gestore che ha sempre giocato a carte scoperte. Ha proposto convenienza ed estrema trasparenza tariffaria, al punto da portare il mercato ad un nuovo livello di low-cost aggressivo ed estremo sul piano generale.

Per TIM e Vodafone si confermano ancora una volta tempi duri dopo l’apparizione di una tariffa a basso costo che sta rischiando di monopolizzare un mercato ormai saturo di proposte commerciali. Ecco che cosa è arrivato con un prezzo che ha dell’assurdo mentre è stato confermato anche il regalo gratuito che tutti stanno riscattando dal proprio profilo.

Iliad batte TIM e Vodafone: tempo di nuove promo e regali per tutti i clienti (anche per chi sta per aderire)

Grande ingresso in scena di Iliad Italia in un 2021 che avrà ancora molto da offrire sotto il profilo tecnico e commerciale delle tariffe mobile. Tutti hanno ricevuto l’upgrade dei Giga UE con il proporsi della nuova formula che ha regalato 4 e 5 Giga al mese a coloro che hanno scelto le proposte Giga 40 e Giga 50. Potremmo fermarci qui sfoderando in alternativa la proposte Solo Voce senza Internet. Ma faremo di più.

Da inizio 2021 il gestore francese, infatti, ha iniziato a commercializzare la sua Giga 70, il cui nome fornisce di per sé qualche indicazione essenziale sulla natura della tariffa. Si tratta di una promo per nuovi e vecchi numeri che intendono ottenere bundle cumulativi di minuti ed SMS illimitati insieme a pacchetti da 70 Giga al mese di Internet con velocità 4G e 5G (a seconda dispositivo). Il tutto ad un prezzo che pochi si aspettavano, ovvero 9,99 euro al mese tutto compreso (segreteria, chiamate internazionali e servizi di richiamata).

Per chi si è adeguato al profilo tariffario di ultima generazione, inoltre, sono previsti ben 6 Giga in più per il traffico dati da usare entro i confini di tutti i Paesi UE senza ulteriori oneri economici.