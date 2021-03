La Risparmio Collection arriva ufficialmente nei punti vendita Comet, e direttamente sul sito ufficiale, portando con sè tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per cercare di spendere sempre meno sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia.

Il volantino risulta essere valido per tutti fino al 18 marzo 2021, le scorte non rappresentano un problema, ciò sta a significare che teoricamente sarà possibile recarsi anche l’ultimo giorno di validità della campagna, per trovare disponibilità di prodotti. Gli acquisti possono essere anche completati online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel caso in cui la spesa sia superiore ai 49 euro. Il Tasso Zero, se interessati, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro.

Comet: gli sconti sono ricchissimi di occasioni

I prodotti in promozione da Comet sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, osservando da vicino esclusivamente il segmento degli smartphone possiamo trovare Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Motorola Moto G30 a 239 euro, Motorola G10 a 189 euro, Oppo A73 5G a 249 euro, Oppo A72 a 169 euro, Oppo A15 a 129 euro, LG K42 a 149 euro, iPhone 12 Pro Max a 1369 euro, iPhone 12 Mini a 819 euro, iPhone 11 a 699 euro, Huawei Y6p a 119 euro, Samsung Galaxy A12 a 199 euro, Samsung Galaxy A20e a 119 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 199 euro e similari.

Per scoprire ogni singolo sconto del volantino Comet, dovete aprire il prima possibile le pagine che potete trovare elencate direttamente nell’articolo.