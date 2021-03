Ogni qualvolta Lidl lancia nuovi prodotti, come accaduto per le scarpe dei mesi scorsi, gli utenti impazziscono letteralmente. Il motivo può essere riassunto nell’ottimo rapporto qualità/prezzo che l’azienda è in grado effettivamente di raggiungere, sebbene a tutti gli effetti siano necessarie piccole rinunce nelle prestazioni generali.

Recentemente Lidl si è buttata nel mondo dell’elettronica, proponendo la propria linea di prodotti smart home, quindi dispositivi il cui fine è di rendere la casa smart, commercializzandoli in ogni singolo punto vendita in Italia. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, non possono essere completati online, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per effettuarli. Le scorte dovrebbero essere sufficienti, dato l’hype, tuttavia, potrebbero terminare decisamente prima del previsto.

Lidl: prezzi molto bassi per tutti gli utenti

Tutti i membri della nuova famiglia smart home, sono compatibili con zigbee e con l’assistente vocale di Google, in questo modo sarà possibile aggiungerli direttamente all’applicazione Google Home, controllarli con la propria voce ed integrarli nelle tantissime routine.

Il più economico è sicuramente la lampadina LED RGB completamente dimmerabile, il cui prezzo si aggira solamente attorno ai 9,99 euro; salendo con la richiesta si incrocia poi la presa multipla USB da 27,99 euro, per finire con veri e propri starter kit conditi con più dispositivi.

Per garantire il corretto funzionamento, a meno che non disponiate di un Google Nest Audio o similari, sarà sempre necessario acquistare un hub fisico, il cui prezzo si aggira attorno ai 27 euro. Maggiori informazioni sono disponibili qui.