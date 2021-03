I Redmi K40 è recente, ma non si può certo dire che sono stati lanciati sul mercato. Detto questo, nelle scorse ore è avvenuta la prima vendita lampo di Xiaomi per questa serie di dispositivi. La compagnia ha messo a disposizione per la vendita ben 300.000 unità. Considerando che il mercato degli smartphone non è esattamente nel suo momento migliore, il tempo in cui sono stati venduti tutti è impressionante.

Xiaomi è riuscita a vendere tutte le unità in appena cinque minuti. Visto il successo dei dispositivi della serie Redmi K40 in questa prima vendita lampo, la compagnia ha deciso di anticipare una seconda vendita per l’8 marzo. L’unica cosa che non si sa riguarda la vendita è l’esatta divisione dei modelli della serie e dei colori.

Xiaomi Redmi K40

Tutte e tre i modelli di Redmi K40 hanno un display da 6,67 pollici con una risoluzione da 2.400 x 1.080 pixel. Il modello base è alimentato dallo Snapdragon 870 mentre gli altri due dal top di gamma di Qualcomm ovvero lo Snapdragon 888. A supporto ci sono tra i 6 e i 12 GB di RAM a secondo del modello. Per la ROM si parla di 128 o 256 GB.

Il comparto fotografico, un aspetto sempre preso molto in considerazione dagli OEM cinesi, si parla di una configurazione tripla posteriore per il modello base con un 48 MP, un 8 MP e un 5 MP. Il modello Pro ha sempre una configurazione tripla con l’unica differenza che il principale è da 64 MP. Stesso discorso per il modello Pro + solo che il principale è da 108 MP. La batteria è per tutti un blocco da 4.520 mAh con una tecnologia di ricarica rapida da 33W.