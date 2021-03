Come anticipato dai precedenti teaser, il produttore cinese Meizu ha finalmente portato in veste ufficiale sul mercato mobile i suoi nuovi smartphone di punta. Si tratta dei nuovi Meizu 18 e Meizu 18 Pro, due device dotati di caratteristiche tecniche al top e da un design moderno.

Ecco i nuovi top di gamma targati Meizu con SoC Snapdragon 888

Meizu è finalmente tornata alla carica e ha svelato ufficialmente i suoi nuovi top di gamma. Sotto al cofano, entrambi montano il potente SoC Snapdragon 888 di Qualcomm (in grado ovviamente di supportare la nuova connettività 5G) e quest’ultimo è accompagnato da memorie ultra veloci. Abbiamo infatti tagli di memoria da 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e storage interno da 128 o 256 GB di tipo UFS 3.1.

Dal punto di vista estetico, i dispositivi condividono un design moderno con un display curvo e con un foro centrale. Nello specifico, Meizu 18 dispone di un pannello SuperAMOLED da 6.2 pollici con refresh rate da 120Hz. Meizu 18 Pro, dal canto suo, può vantare invece la presenza del nuovo display Samsung E4 con una diagonale da 6.7 pollici e sempre da 120Hz.

Troviamo alcune piccole differenze per quanto riguarda il comparto fotografico. Nello specifico, la versione standard dispone di tre fotocamere posteriori con sensori da 64+16(grandangolo)+8(teleobiettivo 3x) megapixel. La versione Pro, invece, vanta invece la presenza di tre sensori da 50+32(grandangolo)+8(teleobiettivo 3x) megapixel con in accoppiata un sensore ToF 3D. Dal punto di vista dell’autonomia, infine, abbiamo 4500 mAh con ricarica rapida da 40W e ricarica wireless da 10W per il Pro, mentre abbiamo 4000 mAh con ricarica rapida da 36W per il modello standard.

Prezzi e disponibilità

I nuovi top di gamma di Meizu saranno disponibili all’acquisto in Cina a partire da lunedì 8 marzo secondo i seguenti prezzi: