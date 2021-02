Il produttore cinese Meizu si appresta a celebrare i suoi 18 anni dalla sua fondazione e lo farà in occasione di un evento fissato per il prossimo 3 marzo 2021. Durante questa data, sembra ormai pressoché confermato l’arrivo ufficiale dei suoi nuovi smartphone di punta, ovvero Meizu 18 e Meizu 18 Pro.

Meizu si appresta ad annunciare la sua nuova serie di smartphone Meizu 18

Il prossimo 3 marzo sarà un giorno molto importante per l’azienda cinese Meizu e sarà soprattutto ricco di novità. Secondo alcuni teaser ufficiali trapelati in rete in queste ore, ci saranno diversi annunci di rilievo. Verrà in primis presentata la nuova interfaccia utente personalizzata dall’azienda basata su Android 11, ovvero la Flyme in versione 9, e verranno svelati ufficialmente i nuovi smartphone di punta.

I due dispositivi saranno rispettivamente Meizu 18 e Meizu 18 Pro. Una delle prime differenze tra i due riguarderà l’autonomia. Il primo modello, infatti, disporrà di una batteria di 4000 mAh con ricarica rapida da 33W, mentre il secondo potrà contare su 4500 mAh con ricarica rapida da 40W. Dal punto di vista estetico, non ci sono purtroppo molte certezze. Si ipotizza che l’azienda possa adottare un design full screen grazie alla presenza di una fotocamera nascosta sotto al display, ma per ora non abbiamo ancora conferme.

Quel che è certo, però, è che Meizu 18 avrà sul fronte un display AMOLED di ultima generazione (molto probabilmente il Samsung E4) con una diagonale da 6.658 pollici in FullHD+ e con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il fratello maggiore, ovvero la variante Pro, avrà invece un display leggermente più esteso con una diagonale da 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.