Proprio in questi giorni Iliad ha rilanciato la sua migliore offerta a tempo limitato, la Flash 100. Questa promozione può essere definita la promozione più vantaggiosa per gli utenti con un pacchetto che prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti e 100 Giga per internet al costo di 9,99 euro. Anche i servizi 5G saranno inclusi nel prezzo. Gli utenti che scelgono questa promozione dovranno però fare a meno di un servizio a dir poco strategico.

Iliad, niente app ufficiale nel 2021: la novità amara per i clienti Android

Anche in queste settimane, Iliad conferma una sua direttiva oramai storica. La compagnia francese ha infatti deciso di non investire su un’app ufficiale. Questa novità, sicuramente molto amara per i clienti, è valida tanto per coloro che utilizzano uno smartphone Android tanto per i clienti con un iPhone. Al posto dell’applicazione ufficiale, gli utenti di Iliad per la gestione del profilo si devono servire del sito ufficiale dell’operatore.

Anche nel corso dei mesi scorsi, tanti addetti ai lavori avevano ipotizzato un pronto rilascio dell’app già nei primi mesi del nuovo anno. Tuttavia, ad oggi, queste indiscrezioni non sono state confermate dalla realtà e gli stessi sviluppatori di Iliad non parlano di un’app ufficiale nell’immediato. Almeno per le settimane a venire quindi non ci sono sorprese da attendere.

E’ bene sottolineare che per i clienti con un device Android, anche le app parallele sul Google Play Store non sono più disponibili. Gli utenti non possono scaricare più nemmeno la piattaforma più popolare di genere, Area Personale.