Non tutti sanno che è possibile usare i due servizi di messaggistica istantanea più importanti al mondo, ovvero WhatsApp e Telegram, senza mostrare il nostro numero di telefono. Cosa significa? Che invieremo messaggi totalmente anonimi.

Per fare tutto ciò basterà un servizio che crea numeri di telefono virtuali e che, di fatto, non apparterranno davvero all’utente. Di servizi di questo tipo ce ne sono alcuni, i quali sono totalmente gratis anche come app per smartphone. Dopo aver scaricare l’app che riteniamo più opportuna per noi, sarà necessario iscriversi al servizio compilando la relativa modulistica e seguendo la procedura indicata.

Dopo che avremo fatto tutto questo, ci sarà un rilascio del numero di telefono virtuale per creare un nuovo account su WhatsApp, Telegram o un altra piattaforma di social network o messaggistica istantanea che ha bisogno di una SIM per funzionare.

WhatsApp e Telegram: come inviare messaggi anonimi con questo metodo

Una di queste app che sono capaci di creare un numero virtuale fake da poter utilizzare con WhatsApp e Telegram è senza ombra di dubbio TextNow. Per poter iniziare ad inviare i messaggi anonimi sulle note app di messaggistica, sarà necessario inizialmente scaricare sul proprio smartphone l’app. Dopo aver completato la procedura con tutti i passaggi del caso, TextNow genererà automaticamente un numero virtuale, il quale dovrà essere fornito da WhatsApp o Telegram quando ci sarà la richiesta di verifica dell’account.

Dopo che è avvenuta la verifica, potrete iniziare ad usare le app che preferite scambiando i messaggi in forma totalmente anonima