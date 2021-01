Sembra che all’orizzonte ci sia un nuovo aggiornamento della famosa e discussa app di messaggistica istantanea WhatsApp che porterà alcune novità. Secondo quanto rivelato dal sito web WABetaInfo, arriverà a breve la funzione nota con il nome di Read Later. Quest’ultima, in particolare, sembra che sarà un nuovo nome per la sezione delle chat denominata Archivio.

In arrivo a breve la nuova funzione Read Later su WhatsApp

La nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg viene aggiornata costantemente e riceve molto spesso diverse e nuove funzionalità. Tra queste, l’ultima che dovrebbe arrivare a breve si chiamerà Read Later. A rivelarlo è stato il team del sito web WABetaInfo, il quale ha scoperto, per l’appunto, la funzione in questione nella versione 2.21.2.2 dell’app Android di WhatsApp Beta. Il sito web ha postato inoltre alcune immagini al riguardo che vi mostriamo qui di seguito.

Come è possibile osservare da queste immagine pubblicate dal portale, la funzione Read Later andrà a sostituire in sostanza la precedente sezione Archivio delle chat. Nello specifico, agli utenti sarà permesso di “nascondere” alcune chat prescelte in arrivo e di leggerle poi in un secondo momento. Per fare questo, basterà ripristinare le chat che sono state posizionate nella nuova sezione.

Secondo quanto dichiarato sul sito web WABetaInfo, per il momento la funzionalità risulta essere ancora in fase di sviluppo. Per questo motivo, ci vorrà ancora del tempo prima di vederla arrivare dapprima agli utenti appartenenti al programma di beta testing. Solo successivamente sarà poi distribuita anche per tutti gli altri.