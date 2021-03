Sebbene non sia terribile per la societá, le prestazioni di Samsung nel reparto di fotografia mobile possono essere descritte nella migliore delle ipotesi come incoerenti. L’ultimo Galaxy S21 Ultra scatta foto e video fantastici ma, per dxOMark, non é il migliore tra i dispositivi sul mercato. Ogni nuova generazione di Galaxy S e Galaxy Note ha apportato miglioramenti in campo fotografico, ma non sembra funzionare cosí per il Galaxy S21 Ultra 5G che, in realtà, è andato peggio del suo predecessore.

Il trucco di Samsung quest’anno è stato quello di sostituire la fotocamera con teleobiettivo zoom in stile periscopio solitario con due fotocamere che funzionano in modo indipendente, a seconda della portata dello scatto. Sebbene abbia funzionato come pubblicizzato, non è stato possibile salvare il Galaxy S21 Ultra da quello che DxOMark afferma essere il più grande difetto del device, il rumore dell’immagine.

Galaxy S21 Ultra ha un punteggio inferiore all’iPhone 11

Il Galaxy S21 Ultra è riuscito a fare bene in quasi tutti gli altri criteri come l’esposizione, il colore e persino l’autofocus. Sfortunatamente, per ragioni ancora inspiegabili, lo smartphone produce più rumore dell’immagine rispetto al Galaxy S20 Ultra, che si trovava già sui gradini più bassi della classifica rispetto a Huawei, Apple e persino Xiaomi. A rendere le cose più perplessi, tuttavia, è che il rumore é presente sia in situazioni di scarsa illuminazione che in scene luminose all’aperto.

La storia è la stessa quando si tratta di registrare video, con il Galaxy S21 Ultra che funziona bene per l’esposizione, la stabilizzazione e persino l’autofocus. Ancora una volta, il rumore riduce il punteggio al punto che non arriva nemmeno ai livelli più alti del sito in questa categoria.

Con un punteggio medio di 121, il Galaxy S21 Ultra 5G si colloca non solo al di sotto del suo predecessore, ma anche al di sotto dei device dello scorso anno, incluso l’iPhone 11. Detto questo, DxOMark ha testato solo la variante Exynos del telefono e la versione Snapdragon a volte riporta diversi punteggi.