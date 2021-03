Si è da poco tenuto un evento streaming tenutosi presso il Palexpo di Ginevra in cui è stato consegnato il famoso premio Car of the Year 2021. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la piccola auto della casa automobilistica giapponese Toyota, ovvero la Toyota Yaris, dopo la decisione presa da una giuria qualificata e composta da noti giornalisti del settore automobilistico, tra i quali Gian Luca Pellegrini.

Toyota Yaris vince il premio Car of the Year 2021

La piccola auto della casa automobilistica giapponese è riuscita ad ottenere il famoso premio noto come Car of the Year 2021. Toyota Yaris ha infatti totalizzato 266 punti ed è riuscita a sorpassare la rivale Fiat 500 elettrica, che si è invece piazzata al secondo posto con un punteggio di 240 punti. Al terzo posto, invece, si è posizionata la Cupra Formentor. Al quarto posto troviamo la Volkswagen ID.3, anch’essa elettrica.

Chiudono infine la classifica altre vetture di rilievo, ovvero Škoda Octavia con 199 punti, Land Rover Defender con 164 punti e Citroën C4 con 143 punti. Questa è la classifica delle sette finaliste, ma vi ricordiamo che in questa competizione erano presenti anche altre auto di rilievo. Tra queste, vi erano ad esempio Peugeot 2008, le BMW Serie 2 Gran Coupé e Serie 4, la Hyundai Tucson e la Dacia Sandero.

Per la casa automobilistica Toyota è stato un grande successo e può essere considerato un bis. Nell’edizione dell’anno 2000, infatti, la piccola Yaris di prima generazione era già riuscita a guadagnarsi questo premio. Tra le altre vetture premiate dell’azienda giapponese non bisogna poi dimenticare la Toyota Prius del 2005.