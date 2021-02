La casa automobilistica Jaguar Land Rover ha da poco annunciato una nuova potentissima versione del suo iconico Defender. Si tratta del nuovo Land Rover Defender V8, il quale presenta sotto al cofano un motore V8 da 5 litri ma questa volta può contare sul suo 5.0 Supercharged da 525 CV e 625 Nm di coppia massima.

Ecco Land Rover Defender V8, la versione più potente e prestante

Come già accennato, la nota casa automobilistica ha deciso di presentare una nuova versione del suo iconico Defender. A contraddistinguere questa vettura dalle precedenti sarà la presenza di una potenza smisurata e di alte prestazioni su strada. Sotto al cofano sarà presente un motore V8 con 5.0 Supercharged da 525 CV e 625 Nm di coppia massima che permetterà di aumentare la velocità da 0 a 100 km in soli 5.3 secondi.

Per poter montare questo nuovo motore, è stato necessario apportare alcune modifiche alla meccanica generale del veicolo. Per questo motivo, il nuovo Land Rover Defender V8 presente delle particolari sospensioni che adottano molle e ammortizzatori specifici. Oltre a questo, sono presenti il differenziale attivo posteriore a controllo elettronico e delle barre antirollio piene e di diametro maggiorato.

Per quanto riguarda il design, troviamo dei cerchi in lega da 22″ in color grigio satinato, le pinze dei freni di color Xenon Blue e tre colori disponibili per la carrozzeria: Carpathian Grey, Yulong White e Santorini Black, ed è inoltre possibile optare per un tettuccio di colore Narvik Black. Per quanto riguarda gli interni, sono presenti dei rivestimenti realizzati con ottimi materiali. Abbiamo ad esempio degli inserti in tessuto scamosciato Miko, l’alcantara anche per il volante e la pelle Windsor Ebony.

Per il momento non sono stati comunicati disponibilità e prezzi, ma possiamo immaginare che questi ultimi saranno piuttosto elevati.