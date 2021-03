La stagione 4 di Stranger Things porterà sicuramente più disagio nelle nostre vite grazie alla consueta ambientazione di The Hellfire Club, Hawkins High’s D&D Club e il nuovissimo luogo che sembra essere un ospedale psichiatrico. Questa è un’ambientazione classica per qualsiasi spettacolo che miri a strapparti i nervi, ma speriamo che le cose possano essere un po’ più inventive della norma qui.

Ecco tutte le informazioni sulla serie TV

Mentre stiamo ancora aspettando una data di uscita adeguata, almeno sappiamo che si stanno facendo progressi nella stagione 4 di Stranger Things. Sappiamo anche che ci sono otto nuovi membri del cast confermati, tra cui Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco e Robert Englund. Tratteremo tutto questo di seguito, ovviamente.

Anche se speriamo ancora di vedere la stagione 4 di Stranger Things quest’anno, diventa un po’ più difficile aggrapparci col passare del tempo, ma crediamo ancora che potremmo vederlo nei prossimi mesi. La produzione è iniziata nel marzo 2020, ma la pandemia è intervenuta e significava che le riprese erano ancora in corso anche fino a ottobre. Le cose potrebbero ancora essere filmate anche adesso.

La data di uscita della stagione 4 di Stranger Things non è stata ancora rivelata. Netflix tende ad inclinare la sua data di uscita intorno ai giorni festivi come Halloween per la stagione 2 o il 4 luglio per la stagione 3, a seconda del periodo dell’anno all’interno di Stranger Things stesso.

Se le cose fossero normali, la stagione 4 potrebbe essere pronta per l’inizio del 2021: un rapporto di What’s on Netflix suggerisce che le riprese sarebbero probabilmente terminate ad agosto prima dell’inizio della post-produzione.

Ma in realtà, mentre la sceneggiatura è stata completata tempo fa, la produzione è iniziata a marzo 2020 ed è stata rapidamente bloccata a causa del coronavirus. Ora, a partire da ottobre 2020, le riprese sono finalmente riprese. Netflix lo ha confermato su Twitter

Quindi una stagione primaverile sarà probabilmente lo scenario migliore, ancora di più se gli attuali fili della trama finiscono per condurre la storia dello show al disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, che non è molto tempo dopo l’ambientazione della terza stagione del 1985.