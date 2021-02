Stranger Things: una grande notizia sta per giungere nelle nostre case

La terza stagione di Stranger Things ci accompagnava un anno fa durante la quarantena. Oggi siamo in attesa della quarta season ma ovviamente, a causa del coronavirus, le complicazioni non sono mancate. Cosa sappiamo della nuova parte? Continuate a leggere per scoprirlo.

Millie Bobby Brown nei mesi scorsi seminò un vociferare irrequieto dopo aver salutato su Instagram la collega Sadie Sink. La protagonista scrisse: “Mentre ci salutavamo, ho dato alla mia migliore amica un enorme abbraccio e le ho detto che le voglio tanto bene. Sorelle per sempre.!

Fortunatamente Netflix, il 30 settembre, ha poi smentito tutto rendendo ufficiale il rinnovo di Stranger Things per la stagione 4.

Stranger Things: le grandi notizie sono arrivate?

La data esatta d’uscita di Stranger Things 4 non è ancora chiara, stando però a TVLine, le riprese sarebbero dovute cominciare a gennaio 2020, per concludersi verso agosto. In occasione dell’uscita del primo teaser trailer, i fratelli Duffer hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso – e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka.”

La storia si ripete per l’ennesima volta: anche Stranger Things si è dovuta fermare a metà marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Alla fine Netflix ha messo in pausa tutte le proprie produzioni, compresa la stagione 4 di Stranger Things. Ad ogni modo sappiate che l’1 ottobre le riprese erano già partite. Tenetevi forti, perché con questa stagione si uscirà da Atlanta.