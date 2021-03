Come Samsung, anche OnePlus sembra destinato a rivelare i suoi dispositivi di nuova generazione prima di quanto pensiamo. La serie dei nuovi OnePlus 9 dovrebbe essere annunciata alla fine di questo mese. A quanto pare ne sapremo di più di questo lancio in vero stile OnePlus con un annuncio previsto per l’8 marzo.

Questa informazione proviene dal leaker Max Jambor. Inoltre, è presente un post sul sito ufficiale che recita ambiguamente: “Qualcosa di nuovo è all’orizzonte”. Oltre agli attesi OnePlus 9 e 9 Pro, secondo il leaker Ishan Agarwal (tramite 91Mobiles), all’evento debutteranno anche OnePlus 9R e Watch.

Mentre i modelli 9 e 9 Pro vanteranno un processore Snapdragon 888, il 9R – precedentemente denominato OnePlus 9 Lite o 9E – dovrebbe essere alimentato da uno Snapdragon 690 piuttosto che dallo Snapdragon 865, come si vociferava fino a poco fa. Il divario di prezzo tra il modello Nord e il OnePlus 9 dovrebbe essere abbastanza notevole. Il nuovo smartphone sarà apparentemente disponibile solo in due mercati, e gli Stati Uniti questa volta non sono tra questi.

OnePlus: nuovo post dell’azienda conferma l’arrivo di un annuncio importante previsto l’8 Marzo

Anche il tanto atteso OnePlus Watch apparirà durante l’evento che si terrà entro la fine di questo mese. Non si sa molto su questo dispositivo, tranne che avrà un quadrante circolare e potrebbe funzionare con Wear OS di Google. Non dovremo aspettare troppo a lungo per saperne di più, poiché ulteriori fughe di notizie e teaser arriveranno senza dubbio prima dell’annuncio ufficiale. Nel frattempo vi ricordiamo che vi terremo come sempre aggiornati in caso di novità.

Vi ricordiamo che l’8 Marzo è anche la festa della donna, in molti ritengono che non sia una coincidenza. L’annuncio dell’azienda potrebbe riguarda esclusivamente l’arrivo delle nuove linee di smartphone o potrebbe in qualche modo avere a che fare con la festa della donna, o entrambe. Non ci resta che aspettare.