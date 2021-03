Il catalogo di Netflix resta il più ricco nel campo delle tv streaming attive in Italia. Gli abbonati alla piattaforma, anche in questa primavera, avranno a loro disposizione una grande quantità di contenuti tra serie tv, film e documentari. Oltre ai grandi classici – solo per fare qualche nome Breaking Bad, Prison Break e Stranger Things – gli appassionati di Netflix potranno gustarsi le migliori serie del momento come The Crown e La regina degli scacchi.

Netflix, le serie tv ed i film non più presenti sul catalogo

Per tante serie tv e film in arrivo, su Netflix alcuni titoli però non sono più disponibili in catalogo. Nel corso delle ultime settimane, la piattaforma ha completamente rimosso dalla sua galleria importanti ed apprezzati film come Il capitale umano, Mission Impossible: Fallout e Quella sporca dozzina.

Allo stesso tempo anche alcune serie tv sono state rimosse. Tra le più importanti è necessario segnalare Sherlock, Pretty Little Liars e Pablo Escobar, el patron del mal. Inizialmente eliminata, ma poi rinnovata, è invece Gossip Girl, ancora disponibile per gli abbonati di Netflix.

Le serie tv ed i film che Netflix ha eliminato dal suo catalogo non sono più disponibili per questioni di licenze con le case produttrici. Diverso, invece, il discorso per i contenuti originali della piattaforma.

Netflix conferma in toto tutte le sue produzioni, anche se nel 2021 è arrivata la notizia di alcune serie non più in produzione. Tra queste, tra ultime stagioni ancora da produrre o già mandate in onda, si segnalano Alterned Carbon, Ozark, Lucifer, The Order e Money Heist.