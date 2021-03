CoopVoce: grande offerta da 8,50 euro con minuti, SMS e giga

Ogni volta che ci sono problemi di ricezione, l’utente medio pensa anche solo inconsapevolmente al cambio di gestore. In Italia poi ce ne sono talmente tanti che sarebbe difficile restarne sprovvisti o non trovare quanto si desidera. Uno di quelli che si sta mettendo in luce soprattutto negli ultimi tempi è CoopVoce, realtà che si è affermata soprattutto durante gli ultimi anni.

Inizialmente non tutti volevano avere a che fare con questo gestore virtuale, il quale non forniva infatti molti contenuti al pubblico. Ora è diventato tutto diverso, visto che CoopVoce riesce a mettere a disposizione dei suoi utenti tantissimi minuti, SMS e giga per un prezzo veramente interessante. A testimoniare tutto questo ci pensa la nuova offerta disponibile sul sito sociale ad un prezzo estremamente vantaggioso.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile per soli 8,50 euro al mese

Non è passata di certo inosservata la celebre ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce, promo che al suo interno ormai include davvero tutto. La promo in questione è arrivato in realtà già durante il mese di gennaio e si protrarrà ancora per qualche settimana visto il successo che sta riscuotendo. Al suo interno è possibile trovare contenuti di vario genere, soprattutto per quanto concerne la navigazione web.

Gli utenti che la sottoscrivono possono infatti avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in rete 4G su rete TIM. Il prezzo della promo è di soli 8,50 € al mese per sempre.