CoopVoce: marzo apre con la ChiamaTutti TOP 30 a soli 8,50 euro

Non ci sarebbe gara se nel mondo della telefonia non esistessero gestori come quelli virtuali. A tenere tra le mani la bandiera rappresentativa di questa folta branca del mondo delle comunicazioni ci pensa in Italia CoopVoce, provider che ormai non ha più bisogno di alcuna presentazione.

Le sue promo sono diventate talmente famose che anche chi prima ne ignorava l’esistenza ad oggi ne valuta una sottoscrizione. A concedere grande fama a questo gestore ci pensa poi la grande affidabilità riscontrata dagli utenti: nessun di loro ha infatti trovato brutte sorprese a posteriori della sottoscrizione di una promo. Ora come ora poi è davvero facile restare soddisfatti visto che sul sito ufficiale è presente una delle migliori promo mai viste.

CoopVoce: sul sito ufficiale è presente ancora la celebre ChiamaTutti TOP 30 a 8,50 euro al mese

Già durante gli scorsi mesi qualcuno aveva avuto modo di saggiare le qualità della miglior promo di CoopVoce. Stiamo parlando di quella ChiamaTutti TOP 30 che continua la dinastia delle ChiamaTutti in maniera egregia, portando inoltre molti contenuti coadiuvati da un prezzo estremamente conveniente.

Si tratta infatti di una soluzione che sarà disponibile ancora per qualche tempo con tutti i suoi minuti, SMS e giga. Chi la sottoscrive ottiene ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i provider e inoltre 30 giga in 4G per navigare sul web sfruttando la rete TIM. Il prezzo della promo è di soli 8,50 euro al mese per sempre e per tutti, anche per i già clienti.