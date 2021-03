Periodicamente si torna spesso a parlare della possibilità che il canone Rai e il bollo auto possano essere abolite. Queste due imposte sono di sicuro tra le più odiate dagli italiani che farebbero volentieri a meno di dovere versare. Benché molto spesso si sia trattato di notizie se non false quantomeno tendenziose ci sono alcune cose da sapere al riguardo.

A esprimersi a tal proposito lo stesso Codacons che con una nota dichiara: “Da anni si parla dell’abolizione del bollo auto e del canone Rai. Notizie che circolano in rete e ciclicamente vengono riproposte, trattandosi dei due balzelli in assoluto più odiati dagli italiani. tuttavia al momento non esiste alcun provvedimento di legge che esenti i cittadini dal pagare bollo e canone“.

Canone Rai e bollo auto: ecco quando si possono non pagare

La totale abolizione di canone Rai e bollo auto sia attualmente molto poco probabile; si deve comunque segnalare come esista più di qualche agevolazione per determinate fasce di utenti. Inoltre esistono specifiche categorie che sono totalmente esentate dal dover versare queste imposte, in modo particolare il canone Rai.

Tra le fasce di popolazione esentate dal versamento del canone troviamo gli over 75 il cui reddito, cumulato con quello del partner, non raggiunga gli 8 mila euro annui. A questi si aggiungono i diplomatici e i militari stranieri oltre che, ovviamente coloro i quali non possiedono un televisore. Meno confortanti invece le notizie sul bollo auto. Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria sembra proprio che si tornerà a versare la tassa senza alcuna variazione.