Il volantino Esselunga riserva sconti veramente molto interessanti con i quali gli utenti possono misurarsi per cercare di spendere sempre meno del previsto, a patto che comunque siano effettivamente disposti a recarsi personalmente in negozio per completare gli ordini.

La validità della campagna promozionale intitolata offerta tech, è difatti limitata esclusivamente al punto vendita fisico, ciò sta a significare che non sarà possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale o similari. Inoltre, data la natura della stessa, sfortunatamente le scorte appaiono essere limitate, il consiglio è di velocizzare il più possibile la scelta, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Esselunga: questi sono gli sconti migliori del momento

Il prodotto su cui Esselunga ha focalizzato interamente la propria attenzione è il Mediacom 14 Edge, un dispositivo in vendita oggi a soli 279 euro, e che può essere considerato a tutti gli effetti un ibrido tra un tablet ed un notebook di ultima generazione.

La scheda tecnica rappresenta un punto in parte debole del terminale stesso, in quanto ne dimostra a tutti gli effetti il suo essere di fascia bassa. Scoprendola da vicino notiamo infatti la presenza di un display IPS LCD da 14 pollici, di un processore Intel Celeron N3350 con 4GB di RAM e 64GB di memoria integrata, per finire con soli 5000mAh di batteria.

Il prodotto può essere scoperto direttamente dal sito ufficiale, per poi decidere se eventualmente recarvi in negozio per completare l’acquisto, ricordando le limitazioni discusse in precedenza.