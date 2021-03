Incredibile iniziativa che ha visto Carrefour regalare 20 euro di sconto a fronte di una spesa online da ritirare in negozio. Molti sono stati i clienti felici. Ecco tutti i dettagli nella speranza che ci sia un seguito. Non è stata l’unica iniziativa in tempo di Covid.

Carrefour ha regalato 20 euro di sconto a fronte di una spesa online

Proprio così, durante tutto il mese di febbraio Carrefour ha regalato ai clienti un buono sconto dal valore di 20 euro. Utilizzabile a fronte di una spesa minima di 80, ha reso felici molti utenti. Unica condizione era acquistare i prodotti online e ritirarli nel punto vendita più vicino.

Purtroppo questa promozione terminava il 28 febbraio. Per potervi accedere bastava andare sul sito ufficiale di Carrefour nella sezione promozioni. Qui selezionare tutti i prodotti necessari e una volta terminata la spesa, scegliere il punto vendita preferito tra quelli disponibili dove ritirarla. Ovviamente prima di procedere con il pagamento era necessario inserire il codice che dava diritto allo sconto: “CEC80“.

Non tutte le categorie di prodotti concorrevano al raggiungimento degli 80 euro necessari per avere diritto allo sconto. Comunque in modo chiaro e preciso Carrefour li aveva menzionati nell’apposita sezione e in modo ben visibile.

La spesa online: una soluzione per far fronte al Covid-19

Sono diversi i supermercati che, come Carrefour, stanno incentivando i clienti a provare la spesa online. Comoda perché si fa direttamente da casa, permette di ridurre l’affluenza e la presenza di troppe persone nei negozi. Soprattutto in questo periodo dove l’emergenza sanitaria sta affrontando ancora un aumento di contagi da Covid-19.

Infatti sono diverse le strutture che organizzano anche gli orari per il ritiro. In sostanza il cliente, una volta terminati gli acquisti sul portale, può selezionare tra gli orari disponibili quello più comodo per andare a ritirare la spesa. Questo non solo riduce i rischi di contagio, ma protegge anche gli altri evitando assembramenti e fastidiose code di attesa fuori dai punti vendita.