Clubhouse è da qualche settimana diventato troppo famoso per poter essere ignorato. Il successo è diventato tale che le vecchie glorie hanno iniziato a pensare a come emulare la cosa. Quando lo fa Facebook sei certo che stai andando benissimo, ma se lo fa anche Twitter allora hai fatto centro.

La risposta di Twitter al primo social network con solo chat audio è Space, una funzione già in beta per gli utenti iOS. Adesso, a distanza di un po’, sembra che siano pronti a rilasciare questa novità anche per Android, ma non si sa bene quando. Il discorso è che attualmente anche il servizio pensato per iOS risulta essere in una fase di test, sostanzialmente in beta. Questa novità, in sostanza, permette a una persona di creare una stanza virtuale dove si parla e invitare chi vuole.

Twitter Space e Clubhouse

Sul fatto che stia arrivando sembra comunque un dato di fatto. Diversi utenti hanno visto la comparsa dell’integrazione nei propri account visto che i messaggi vocali sono comparsi come possibile risposta ai tweet. Alcuni invece hanno dichiarato di avere tutto a disposizione dopo aver scaricato una particolare versione beta dell’intera app di Twitter. Detto questo, lo sviluppo è ancora lontano dall’essere pronto, sia per iOS, ma soprattutto per Android.

Da questo punto di vista Twitter è in sintonia con Clubhouse. Il cofondatore di quest’ultimo ha da poco detto che la versione per Android dell’applicazione è la nuova priorità della società, ma il problema è che non hanno ancora cominciato a svilupparla e fa strano considerando la mole di dispositivi con a bordo il sistema operativo di Google nel mondo rispetto ai dispositivi con quello di Apple.