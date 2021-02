Dallo scorso 25 febbraio 2021 TIM ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti TIM selezionati per proporre loro la possibilità di attivare una delle offerte tariffarie della gamma Tim Ten Go Senza Limiti che prevedono chiamate, messaggi e traffico internet mobile senza pensieri.

Quest’ultima offerta ad personam è disponibile dal 23 febbraio 2021 e viene proposta gradualmente ad alcuni già clienti TIM ricaricabili selezionati tramite SMS, dall’App MyTIM, dal Servizio Clienti 119 e dall’area fai da te MyTIM del sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme cosa prevede.

Tim propone la Ten Go Senza Limiti solo ad alcuni utenti

TIM Ten Go Senza Limiti prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 15.99 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione.

Ecco un esempio di SMS che alcuni clienti hanno ricevuto: “Per te minuti, SMS e Giga Illimitati in un’ unica offerta a 15,99 Euro al mese, senza costi di attivazione! Info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, su on.tim.it/timtengo Per attivare ‘TIM TEN GO SENZA LIMITI’ vai in un Negozio TIM o nella sezione Offerte per te dell’ app.tim.it/mytim“.

Altri già clienti TIM potrebbero essere selezionati per attivare altre offerte tariffarie simili come ad esempio Tim Ten Go Senza Limiti XL a 17.99 euro al mese o Tim Ten Go Senza Limiti XXL a 23.99 euro al mese. Quest’ultima prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G a 23.99 euro al mese.