A partire da domani, martedì 23 febbraio 2021, l’operatore Tim proporrà ad alcuni suoi già clienti ricaricabili le nuove offerte tariffarie della gamma Tim Ten Go Senza Limiti che prevedono minuti illimitati, SMS illimitati e Giga illimitati di traffico internet mobile in 4G.

Dopo Tim Ten Go Senza Limiti XL già in commercio da Settembre 2020, adesso arriveranno ufficialmente le offerte ricaricabili Tim Ten Go Senza Limiti e Tim Ten Go Senza Limiti XXL. Scopriamo insieme cosa propongono le offerte.

Tim è pronto a lanciare la gamma di offerte Ten Go Senza Limiti

La nuova gamma di offerte Tim comprenderà la Ten Go Senza Limiti, Ten Go Senza Limiti XL e Ten Go Senza Limiti XXL. La prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 15.99 euro al mese.

La XL invece propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 17.99 euro al mese.

Infine abbiamo la XXL che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 23.99 euro al mese. Queste offerte “tutto illimitato” presumono un uso non conforme a buona fede in caso di superamento di 18000 minuti e 18000 SMS mensili, o di 600 Giga di traffico dati al mese. Non ci resta che attendere un giorno per scoprire tutti i dettagli.