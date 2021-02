Tutti coloro che hanno seguito con interesse le vicende di Joe Goldberg nella serie televisiva chiamata YOU, possono esultare, perché sono in arrivo delle novità. Come tutti saprete, la serie è attualmente composta da due stagioni, ambientate in città diverse. La trama inoltre, rimane aperta nel finale della seconda stagione.

YOU, ecco tutte le novità sulla terza stagione in arrivo

La seconda stagione di You si conclude con Joe che decide di restare con Love Quinn, la quale porta in grembo suo figlio. Eppure proprio sul finale, una nuova ossessione cattura la sua attenzione. Una donna al quale si trova aldilà della sua staccionata e che il nostro malatissimo stalker osserva di nascosto. Esistono varie teorie sull’identità di questa donna. Si ipotizza persino che si tratti in realtà della madre di Joe, la quale non sappiamo se sia viva oppure no.

Ad ogni modo la terza stagione è stata confermata, ma come molte altre serie TV ha dovuto prendersi una pausa a tempo indeterminato a causa della pandemia. Secondo le previsioni però, dovrebbe essere disponibile entro questo autunno su Netflix. Quanto ancora durerà la serie, non lo sappiamo. Certo non sarebbe male vedere Joe punito per tutti i crimini commessi.

Ad ogni modo, per i fan è in arrivo una grande novità! Sembra infatti che il proseguimento del libro uscirà in libreria il 6 aprile 2021. Si chiama You Love Me e indubbiamente attirerà tutte le persone che hanno atteso fino ad ora con tanta pazienza delle novità sulle vicende di questo ragazzo, dapprima “solo” stalker, ma ormai definibile come serial killer.