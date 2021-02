Carrefour strizza i prezzi dei prodotti legati alla tecnologia generale, proponendo un nuovo interessante SottoCosto, ed attivandolo pressoché ovunque in Italia fino al 7 marzo 2021, garantendo all’utente che sceglierà di acquistare un risparmio notevole.

Data la natura della campagna promozionale, è chiaramente bene ricordare che le scorte potrebbero rappresentare un problema, di conseguenza si consiglia una rapida presa di posizione, e di non attendere gli ultimi giorni di validità della campagna stessa. Gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, senza distinzioni o limitazioni territoriali.

Grazie ai nuovi codici sconto Amazon il risparmio è assicurato, scopriteli subito aprendo il nostro canale Telegram.

Carrefour: offerte a più non posso con tantissimi sconti

I prodotti maggiormente in promozione rientrano sempre nel segmento degli smartphone, in prima pagina scopriamo la presenza di un Samsung Galaxy A41 in vendita a soli 179 euro, ma addentrandoci nella campagna si trovano altre occasioni interessanti.

In particolare il prodotto da non perdere di vista è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone dalle prestazioni decisamente notevoli, il cui prezzo attuale, data la presenza sul mercato della nuova generazione, si è abbassato a soli 669 euro. Gli ultimi due modelli con sistema operativo Android tornano invece verso la fascia bassa, tra questi si potranno trovare Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 219 euro o anche Motorola E7+ in vendita a 109 euro.

Se invece foste interessati all’acquisto di un accessorio Apple, allora l’occhio cadrebbe sulle ultime Airpods Pro, attualmente disponibili a 199 euro. Maggiori informazioni in merito al volantino Carrefour sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare qui sotto nel nostro articolo.