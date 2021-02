Il volantino Comet non si dimentica delle richieste e delle necessità degli utenti, puntando dritto verso la fascia medio-alta della tecnologia generale, proponendo innumerevoli prodotti a prezzi sempre più bassi e convenienti per gli stessi consumatori.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo è da considerarsi attiva fino al 3 marzo 2021, senza distinzioni o limitazioni particolari, ovvero sarà possibile acquistare in ogni negozio in Italia o direttamente online sul sito. Coloro che decideranno di affidarsi all’e-commerce, avranno anche la fortuna di poter godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui avranno superato i 49 euro di spesa.

Comet: quali sono i nuovi prezzi bassi

I prezzi bassi del volantino Comet passano per la fascia alta del mercato della telefonia mobile, per questo motivo consigliamo l’acquisto di un ottimo Apple iPhone 12 di ultima generazione, attualmente in vendita a 849 euro in versione no brand con 64GB di memoria ROM.

In alternativa, volendo invece avvicinarsi al mondo Android, l’occhio cade sull’accoppiata vincente dell’ultimo periodo, quale è rappresentata da Xiaomi Mi 10T Pro, top di gamma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, acquistabile con un esborso definitivo di 549 euro, per finire poi con il Vivo X51 5G in vendita a 699 euro.

Se volete approfondire la conoscenza di una campagna promozionale davvero interessante e ricca di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, aprite subito questo link diretto al sito ufficiale, ricordando comunque che il volantino è attivo fino al 3 marzo 2021.