Le ultime notizie sembrano aver riportato qualcosa di veramente spiacevole nel mondo delle automobili. Infatti, dopo un 2020 non proprio brillante, sembra anche che nel 2021 ci siano dei problemi piuttosto gravi. Sembra, infatti, che due aziende automobilistiche giapponesi molto importanti abbiano riportato dei problemi gravi all’airbag. Le due aziende di cui parliamo sono dei colossi del calibro di Toyota e Honda, e i problemi avrebbero potuto portare dei guasti pericolosi che avrebbero potuto mettere a rischio il guidatore e chi con essi.

Automobili difettose: i modelli di Honda e Toyota problematici

I problemi all’airbag per Honda sono i seguenti: c’è l’esplosione improvvisa dell’airbag a causa di un problema nella pressione dello scompartimento in cui è contenuto. Ovviamente questo è grave, in special modo nel momento in cui l’esplosione porta all’eiezione di schegge pericolose per tutto l’abitacolo. Le automobili che presentano questo problema sono:

Accord : vendute tra il 1998 e il 2000

: vendute tra il 1998 e il 2000 Civic : sul mercato dal 1996 al 2000

: sul mercato dal 1996 al 2000 CR-V : commercializzate dal 1997 al 2001

: commercializzate dal 1997 al 2001 Odyssey : dal 1998 al 2001

: dal 1998 al 2001 EV Plus: presente sul mercato dal 1997 al 1998.

Continuiamo con i problemi all’airbag, ma stavolta parliamo di Toyota. Il problema in questo caso consiste principalmente ad un’interferenza elettrica nel sensore degli urti che porta l’esplosione dell’airbag. Questo è sicuramente un guasto molto pericoloso, essendo che l’airbag potrebbe non esplodere al momento giusto. Anche se, di recente, sembra che con l’installazione di un filtro anti-interferenza, il problema sia stato risolto. I modelli interessati sono: