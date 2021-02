Android Auto: la moto Honda Africa Twin accoglie la piattaforma sul cruscotto

Fino ad oggi ognuno di noi era a conoscenza della presenza di Android Auto su molti modelli di vettura. Da pochissimo però questa è giunta anche sulla Honda Africa Twin. Ma di cosa stiamo parlando? Android Auto altro non è che uno standard che poggia su smartphone, sviluppato da Google. Questo consente di leggere i messaggi in arrivo mentre si è alla guida, navigare su Spotify ed effettuare e ricevere chiamate. Ovviamente, come dice il nome, è riservata ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android (versione 5.0 “Lollipop” e versioni successive). Ebbene, ora anche Honda Africa Twin potrà accedere a tutte queste funzioni.

Android Auto: come funziona su Honda Africa Twin?

Honda Africa Twin è stata innanzitutto una delle prime moto, assieme a GoldWing e alle Touring di Harley-Davidson, ad avere una connettività ispirata agli infotainment automobilistici.

Sin dal lancio della CRF1100L infatti sul ponte di comando si poteva collegare lo smartphone attraverso Apple Car Play. Finalmente però tale privilegio è ora accessibile anche ai possessori di Android. Africa Twin può collegarsi ad Android Auto.

Come funziona Android Auto per moto? Semplice. Basterà collegare il proprio smartphone alla presa USB dedicata, per poter giovare di tutte le funzionalità del Display Multi Informazioni e dello smartphone anche in viaggio.

Ma non finisce qui, perché Honda porterà dei nuovi upgrade. Per il 2021 infatti X-ADV CB1000R, Forza 750 e Forza 350 Deluze trovano l’app proprietaria Honda Road Sync e il sistema Honda Smartphone Voice Control, i quali permettono di gestire la connessione tra veicolo e telefono.