Hyperloop arriva in Italia, adesso ne abbiamo la conferma. La società di Elon Musk ha intenzione di produrre un treno supersonico in grado di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie. Ma come funziona Hyperloop? Il progetto della visionario imprenditore americano è quello di creare un treno in grado di viaggiare alle stesse velocità raggiungibili dagli aerei.

Per riuscirci l’intenzione è quella di utilizzare la tecnologia vactrain, contrazione di vacuum train, traducibile con treno sotto vuoto. Per funzionare, il vagone del treno, dovrà viaggiare all’interno di un tubo nel quale si creerà un vuoto d’aria; sarà proprio la differenza di pressione che ne consegue a permette il movimento dell’intero treno. Per di più, grazie a questa tecnologia, si potrà anche ridurre la resistenza dell’aria sul mezzo di locomozione.

Hyperloop: il super treno arriva in Italia

Come già accennato il super treno di Elon Musk arriverà anche in Italia. A confermarlo la partnership stretta tra la società del magnate americano e la Action Agency. Nello specifico la società italiana si occuperà di fornire il supporto necessario per la costruzione del treno super veloce.

Lo stesso Roberto Minerdo, Chief instituional affairs & external communications officier, ha dichiarato: “in Hyperloop Italia abbiamo scelto una comunicazione semplice e trasparente, che faccia conoscere al mondo le evoluzioni di un sistema rivoluzionario per la mobilità, rispettoso della natura e al passo con i tempi“. Adesso non resta che attendere il completamento dell’opera che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe collegare Milano a Roma permettendo di compiere il tragitto in circa mezz’ora.