Di recente gli exploit di SpaceX e Starship hanno fatto molto parlare di sé . Il prototipo della navicella che raggiungerà la Luna e Marte, infatti, sembra avanzare rapidamente… anche se con qualche occasionale intoppo. Elon Musk ha recentemente condiviso un aneddoto sul design dei veicoli spaziali nel podcast di Joe Rogan.

Ecco quale film ha ispirato Musk

Secondo l’eccentrico miliardario, il film del 2012 “The Dictator” – interpretato da Sacha Baron Cohen, l’attore Borat – è servito come ispirazione per il design di Starship . Musk, infatti, ha citato la scena in cui l’ammiraglio generale Aladeen, il sovrano autoritario della nazione immaginaria di Wadiya, ha valutato il missile creato dai suoi ingegneri.

Il (mini) missile, nel film, aveva una testa smussata , che ha fatto andare su tutte le furie Aladeen. Il razzo Starship doveva originariamente avere una testa relativamente smussata, secondo il CEO di SpaceX. Tuttavia, Musk non era d’accordo con questa scelta e decise di rendere la parte finale della navicella più appuntita.

” Hai letteralmente detto loro di rendere l’astronave più appuntita a causa del film” The Dictator? ” “Chiede Rogan con stupore.” Sì. E lo sanno anche loro “Musk risponde con una risata.” Non è che non ne fossero consapevoli. Ho pensato che sarebbe stato divertente renderlo più preciso, quindi l’abbiamo fatto. ”

L’autore del podcast ha poi subito risposto: “ La punta dà almeno un vantaggio aerodinamico? “.” Probabilmente è leggermente peggio “, continua Elon ma, ha aggiunto,“ sembra più bello “.

Continua a leggere e seguire Tecnoandroid per restare aggiornato su tutte le novità e le curiosità dell’ultimo momento. Sono in arrivo tante news nei prossimi giorni.