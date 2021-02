Bennet conosce perfettamente le esigenze e le richieste degli utenti, per questo motivo cerca sempre di lanciare campagne promozionali che possano soddisfare la maggior parte di noi, sebbene limitando a tutti gli effetti il numero di prodotti in promozione.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Bennet, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli stessi prezzi non potranno essere sfruttati affidandosi al sito ufficiale dell’azienda. In alternativa, ad ogni modo, ricordiamo essere commercializzati in versione completamente no brand, con garanzia di 24 mesi da esercitare sempre e soltanto nello stesso negozio d’acquisto.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid dedicato alle offerte Amazon, potrete scoprire tantissimi codici gratis da applicare su ogni ordine.

Bennet: questi sconti fanno tremare le concorrenti

Il prodotto su cui Bennet sembra aver voluto puntare maggiormente è sicuramente l’Apple iPhone 12, uno smartphone attualmente in vendita alla cifra finale di 899 euro, tramite il quale il cliente si ritroverà ad avere la possibilità di mettere le mani su tecnologia dalla qualità elevatissima, ad un prezzo inferiore al listino originario (la versione prevede 128GB di memoria interna).

Volendo invece scegliere un dispositivo Android, il consiglio è di acquistare un modello decisamente più economico ed alla portata di tutti, quale è il Samsung Galaxy A51, attualmente disponibile all’acquisto a 219 euro.

Questi sono alcuni esempi di ciò che vi aspetta sul volantino Bennet, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, attiva fino al 17 marzo in ogni negozio, aprite le pagine sottostanti.