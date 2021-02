Il nuovo volantino proposto nel periodo da Unieuro riesce ancora una volta ad avere la meglio su quanto il mercato è attualmente in grado di offrire, poiché propone al pubblico prezzi decisamente più bassi del normale, applicati sui migliori prodotti in circolazione.

Gli utenti che vorranno approfittare dei tantissimi sconti attivati dall’azienda, devono comunque sapere che è prevista la possibilità di acquisto, fino al 28 febbraio 2021, anche sul sito ufficiale, con spedizione a domicilio a titolo completamente gratuito per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, anche cumulativo di più prodotti nello stesso.

Unieuro: il volantino ha in serbo prezzi invitanti ed una sorpresa

La sorpresa maggiormente apprezzata dell’intero volantino Unieuro è sicuramente rappresentata dai buoni sconto gratis, tutti gli utenti che acquisteranno, ogni 100 euro di spesa avranno diritto a ricevere 20 euro in coupon. Questi saranno cumulabili, ovvero in altre parole, se verranno spesi 600 euro, l’addetto vi consegnerà 120 euro in buoni e così via.

L’altro fatto importante da sapere riguarda la necessità di spesa solo ed esclusivamente nella mensilità successiva, non potranno essere applicati nello stesso istante di emissione, ma dovranno essere utilizzati dal 1 marzo al 18 aprile, su nuovi acquisti effettuati sempre da Unieuro.

Questi sono gli unici limiti della campagna promozionale, per il resto sarà possibile spaziare e scegliere praticamente ciò che si vuole, senza vincoli particolari. Tutti i dettagli della promozione sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo.