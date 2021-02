Le nuove offerte proposte da Trony in questo periodo si sbarazzano letteralmente delle dirette concorrenti del mercato, quali sono Unieuro e MediaWorld, garantendo agli utenti la possibilità di accedere ad un numero sempre maggiore di sconti, senza limitazioni sui modelli effettivamente acquistabili.

La campagna promozionale attualmente disponibile risulta essere attiva ovunque in Italia, con possibilità di acquisto solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio. La validità è fissata fino al 28 febbraio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili.

Trony: come funziona la campagna promozionale

Il meccanismo che regola la campagna promozionale non potrebbe essere più semplice, gli utenti si ritrovano a poter accedere al negozio Trony, fruendo di tutti i prodotti presenti al suo interno, senza limitazioni.

Una volta che avranno aggiunto al carrello tutto ciò che vogliono, quando arriveranno in cassa si vedranno scontare il prezzo di listino del 18,03%, indipendentemente da ciò che è stato acquistato o dalla cifra effettivamente spesa.

Il risparmio non potrà mai essere pari al 22% per un motivo particolare, nel momento in cui viene scorporata l’IVA, è importante sapere che questa non incide sul valore del cartellino con gli stessi punti percentuali, ma in maniera minoritaria, poiché applicata ad un listino inferiore.

I conti sono corretti non preoccupatevi, se invece siete curiosi di conoscere la campagna da vicino, allora dovete aprire le pagine che abbiamo integrato qui sotto.