Esselunga prende in contropiede tutte le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che punta su un prodotto non troppo scontato in passato, ma che potrebbe comunque attirare l’interesse dei consumatori.

Il volantino, come sempre quando parliamo delle offerte tech, risulta essere disponibile esclusivamente nei negozi sul territorio, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito aziendale. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale di 24 mesi, in questo modo qualsiasi difetto di fabbrica verrà riparato in maniera totalmente gratuita.

Esselunga: quale è il prodotto in promozione

Il prodotto su cui esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è il Mediacom 14 Edge, lo possiamo definire quasi un ibrido tra un notebook ed un tablet, ad oggi in vendita alla modica cifra di 279 euro.

Le sue specifiche tecniche lo descrivono come un dispositivo con processore Intel Celeron N3350, a cui sono stati affiancati 64GB di memoria interna e 4GB di RAM, con un piccolo display IPS LCD da 14 pollici, non touchscreen.

Chiaramente, come è facilmente intuibile, parliamo di un terminale estremamente economico, da acquistare solo per svolgere le operazioni di base, senza pretese particolarmente elevate. La spesa così ridotta, e sopratutto le dimensioni, lo consigliano più che altro per chi è alla ricerca di una grande portabilità per la didattica a distanza o per operazioni molto basilari in campo lavorativo.