Gli sconti attivati da Carrefour assumono connotazioni decisamente interessanti, e promettono all’utente uno sconto importante, nel momento in cui quest’ultimo deciderà di recarsi personalmente in negozio, e non sul sito ufficiale dell’azienda per il completamento dell’ordine.

La validità della campagna è fissata fino al 25 febbraio 2021, gli interessati potranno mettere le mani su prodotti completamente sbrandizzati, disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per richiedere il Tasso Zero sarà necessario spendere almeno 199 euro, e sopratutto si dovrà superare l’approvazione da parte della finanziaria. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, potrete anche recarvi uno degli ultimi giorni e trovare comunque disponibilità di unità.

Carrefour: questi sono i nuovi prezzi bassi

L’attenzione di Carrefour si è riversata in un segmento di smartphone molto richiesto ultimamente dalla popolazione, in un periodo storico in cui la maggior parte di noi non dispone di molto denaro da investire nella tecnologia, ecco arrivare una miriade di offerte entro i 299 euro di spesa.

Il prodotto più interessante fra tutti è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, attualmente in vendita a 299 euro, rappresenta una valida alternativa per chi vuole spendere poco, e godere di un buonissimo display da 6,67 pollici, con processore abbastanza performante e fotocamera principale da 64MP.

Volendo risparmiare altri 100 euro, il consiglio è di puntare dritti verso il Motorola G9 Power, un modello da 199 euro, caratterizzato da una batteria da 6000mAh e da un pannello grandissimo, peccato solamente per le dimensioni superiori alla media.