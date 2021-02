Stando a quanto riportato da Musically, Elean Segal, Senior Director dell’edizione musicale di Apple, il colosso di Cupertino non introdurrà per nessun motivo un abbonamento gratuito di Apple Music basato sugli annunci pubblicitari.

Apple Music, arriverà un piano gratuito? La risposta ufficiale

Segal avrebbe riferito ciò nel corso di una riunione con i membri del parlamento britannico per il digitale, la cultura, i media e lo sport, insieme ai rappresentanti di Spotify e Amazon, per discutere dell’economia dei servizi di streaming. Al trio di rappresentanti è stato chiesto il prezzo dei loro abbonamenti e le loro opinioni sui servizi gratuiti offerti.

Spotify e Amazon offrono entrambi un piano gratuito per i loro servizi di streaming musicale, tuttavia l’esperienza include frequenti interruzioni con annunci e funzionalità in-app limitate. Sulla questione se Apple introdurrà un piano gratuito per “Apple Music” con pubblicità, Segal afferma che un tale piano non genererebbe entrate sufficienti per “supportare un ecosistema globale sano” e che “va anche contro i nostri valori fondamentali sulla privacy“.

Apple non ha piani di ‌Apple Music‌ che offrono funzionalità diverse, come alcuni dei suoi concorrenti. Invece, il modello di prezzo di Apple per il servizio si basa sulle esigenze personali degli utenti. Per un singolo utente, “Apple Music” costa 9,99 euro al mese, un piano famiglia che consente fino a sei membri costa 14,99 euro al mese e gli studenti ottengono un piano scontato di 4,99 euro al mese. Inoltre, “Apple Music” fa parte di Apple One, un pacchetto che offre ai clienti un prezzo mensile fisso per l’accesso a diversi servizi Apple.

‌Apple One‌ include tre piani separati, ognuno dei quali offre ‌Apple Music‌. Il piano più economico, che costa 14,95 euro, include l’accesso a “Apple Music”, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud. Il piano intermedio costa 19,95 euro e aggiunge 150 GB extra di spazio di archiviazione ‌iCloud‌, mentre il piano più caro costa 29,95 euro ed offre 2 TB di spazio di archiviazione, la possibilità di condividere con altri cinque membri della famiglia e l’accesso ad Apple News+ e Apple Fitness+ dove disponibile.