Spotify sta lanciando un nuovo abbonamento Hi-Fi sulla sua piattaforma, offrendo musica in streaming ad alta risoluzione per competere con Tidal, Deezer e Amazon Music.

Durante la trasmissione “Stream On”, la società ha affermato che metterà a disposizione audio lossless in qualità CD, per il maggior numero di utenti possibile attraverso la funzione Spotify Connect. Secondo l’azienda, l’audio ad alta risoluzione è una delle funzionalità più richieste dai clienti attualmente. La migliore qualità audio di Spotify raggiunta fino ad ora è di 320 kbps.

Le migliorie per la qualità del suono arriveranno in mercati selezionati entro la fine dell’anno. Non ci sono informazioni per quanto riguarda il piano tariffario; è probabile che il costo sarà in linea con altri servizi simili, quindi superiore al prezzo standard dell’abbonamento base.

Spotify: qualità audio superiore in vista del lancio di un nuovo abbonamento

Attualmente, Amazon Music HD costa circa 2 euro in meno per gli abbonati a Prime. Discorso molto simile vale anche per Tidal e Deezer HiFi. “Una qualità audio superiore implica che ci sono cose che non sentirai se non hai un buon sistema audio”, hanno dichiarato Billie Eilish e Finneas, promuovendo Spotify. Il desiderio di musica di qualità superiore è aumentato con la popolarità delle cuffie wireless, che di solito sono migliori rispetto alle cuffie standard con cui vengono forniti molti smartphone.

Tuttavia, questo ha anche un costo: molti smartphone, compresi quelli dei due marchi che dominano il mercato, Apple e Samsung, non presentano più le cuffie all’interno della confezione. Ciò ha anche il vantaggio di spingere i clienti ad acquistare cuffie che saranno ottimizzate con i loro dispositivi. Ad esempio, gli AirPods Pro di Apple o i Galaxy Buds + di Samsung. Spotify sta anche testando la propria versione per le Stories, portando le storie nella sua piattaforma affinché gli artisti possano interagire con il proprio pubblico.