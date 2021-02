Netflix: arrivano delle novità su The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You

Netflix ha lanciato in quest’ultimo periodo delle grandi novità come Riverdale, Batwoman, Kid Cosmic, Tiffany Haddish Presents: They Ready, Young Sheldon, L’estate in cui imparammo a volare, S.W.A.T., H – Helena, Snoopy in Space, Città Invisibile, Supergirl, Raised by Wolves, Soulmates, The Resident, Sulla scena del Delitto: Il caso del Cecil Hotel. Ma anche Run On, Capitani, The Blacklist, The Family man, Le ricette al forno di chef Nadiya, Funerali in stile Bernard, The Crew, 9-1-1, 9-1-1: Lone Star, Chicago Med, Dietro i suoi occhi, For All Mankind, Chicago P.D., El Internado: Las Cumbres, Tribes Of Europa, Hausen, Ncis: Los Angeles, Le nuove serie Star di Disney+, Your Honor, Ginny & Georgia, Chicago Fire, Private Eyes, Tutta colpa di Freud, Pennyworth. Ha però lasciato in disparte serie tv come The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You.

Netflix: dove sono finite le vecchie serie tv?

Continuiamo con Stranger Things. Secondo le ultime indiscrezioni, date anche dalle foto che stanno postando i protagonisti su Instagram, la serie TV statunitense, giudicata anche tra le migliori in assoluto di produzione Netflix, sta per ritornare con la quarta stagione, dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria.

Infine, concludiamo con The Order. La serie aveva riscosso un buon successo, ma dopo sole due stagioni è stata bruscamente interrotta, suscitando sia nei fan che nei produttori un certo scalpore.

Partiamo dalle notizie tristi. La successione di episodi chiamata Dark ha lasciato per sempre la piattaforma, provocando un enorme dissenso tra gli appassionati spettatori.

La stessa sorte spetta anche alla serie Tredici. Nonostante lo scalpore che causò in passato per via della sua avvincente trama dalle sfumature thriller, le sue puntate sono giunte ad una conclusione definitiva.

Anche You farà il suo ritorno su Netflix. Il thriller psicologico americano tratto dall’omonimo libro, dovrebbe giungere a breve con una terza stagione.