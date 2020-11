Attualmente, in questo travagliato periodo storico, può essere rilassante mettersi davanti alla propria televisione e guardare una bella serie TV o un film. Per fare tutto ciò, abbiamo diverse piattaforme che possono venire in nostro soccorso, ma quella più importante è senza ombra di dubbio Netflix. Il colosso californiano è la piattaforma di streaming più usata in tutto il mondo e il materiale che possiamo trovarvi è talmente ampio che è davvero impossibile da guardare interamente. Oltre ai film e alle serie TV possiamo anche trovare documentari e cartoni animati per i più piccoli. Quello che però possiamo affermare con certezza è che le serie TV sono quelle che vanno per la maggiore ed oggi parleremo di tre fiction in particolare: Stranger Things, You e The Order. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Stranger Things, You e The Order: le ultime novità a riguardo

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. Gli attori sono tornati da poco sul set, come si è potuto vedere anche da alcune uscite pubbliche su Instagram. Si sta preparando la quarta stagione, ma non è ancora chiaro quando arriverà sulla piattaforma. Per questa serie TV, come per tante altre, è stata purtroppo di grosso intralcio l’emergenza sanitaria, la quale ha fatto tardare tutte le riprese.

Continuiamo parlando di You. Dopo alcuni mesi di attesa, anche qui a causa del Covid, si è pronti per ripartire con la terza stagione con la ripresa ufficiale delle registrazioni. C’erano alcuni rumors dove è stato scritto che la fiction sarebbe tornata a fine 2020, ma non è così. Probabilmente, per vedere You, avremo bisogno di aspettare ancora un bel po’.

Infine, concludiamo con The Order. La serie è stata clamorosamente cancellata dopo sole due stagioni. Nonostante le varie critiche ricevute, il creatore della serie ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata e visionata in queste due stagioni.