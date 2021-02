Ogni giorno consumiamo molti contenuti da Instagram, perché è molto attraente vedere le foto di ciò che ci piace. In tal senso sarebbe bello anche poter scaricare le foto da Instagram, ma non è possibile in modo nativo. Per ottenere ciò utilizziamo sempre applicazioni o servizi online. Tuttavia, oggi vi presenteremo il modo per farlo senza occuparci di nulla.

È un processo abbastanza semplice in cui non sarà necessario accedere a un altro sito Web o eseguire download aggiuntivi.

Scarica le foto di Instagram senza strumenti

Su Instagram possiamo trovare ottime fotografie in qualsiasi campo. Sappiamo però che l’applicazione mobile non ha questa possibilità e l’esperienza sul web non ha ottime notizie. Pertanto, utilizziamo sempre servizi online o applicazioni mobili per questo. Tuttavia, il processo che vogliamo mostrarvi oggi non implica nulla di tutto ciò. Per eseguirlo, l’unico requisito è essere nella versione web dal computer.

In questo modo, per iniziare, vai su Instagram ed entra nel profilo che ha l’immagine che vuoi ottenere. Una volta nel feed, fai clic destro su di esso e quindi seleziona l’opzione “Apri in una nuova scheda”.

Questo aprirà il post sulla sua pagina e quello che faremo dopo sarà modificare il link. In tal senso, andremo nella barra degli indirizzi dove ci sarà un collegamento come questo, ad esempio:

https://www.instagram.com/p/CDUrQNlnYa3/

Quello che dobbiamo fare è aggiungere quanto segue dopo l’ultima barra: media /? Size = l, quindi il collegamento sarà simile a questo:

https://www.instagram.com/p/CDUrQNlnYa3/media/?size=l

Infine, premi invio e ti porterà direttamente all’immagine in modo da poterla scaricare tramite le opzioni del menu contestuale, facendo clic con il tasto destro. In questo modo, non avrai bisogno di alcuna applicazione o servizio online per scaricare foto da Instagram.

È un modo semplice, veloce e in cui dovrai solo salvare il complemento del collegamento per incollarlo quando vuoi.