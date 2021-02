Gli Apple AirPods 3 sono apparsi in una foto che offre conferma a quanto già trapelato circa le possibili modifiche apportate dal colosso di Cupertino al loro design. Le immagini diffuse in rete mostrano, infatti, alcuni cambiamenti che rendono i nuovi auricolari simili ai già noti Apple AirPods Pro.

Apple AirPods Pro 3: ecco tutte le novità sul design dei nuovi auricolari e della custodia che li conterrà!

I nuovi auricolari Apple AirPods 3 dovrebbero essere rilasciati dal colosso nel corso dei prossimi mesi ma alcune immagini rese note da 52audio permettono già di comprendere che tra le novità vi sarà sicuramente un rinnovamento del design.

Gli AirPods di terza generazione mostrati in foto, infatti, potrebbero somigliare agli attuali Apple AirPods Pro in commercio. Lo stelo avrà delle dimensioni ridotte e ogni auricolare potrebbe essere coperto dalla tipica gommina in silicone. Nonostante ciò, la cancellazione attiva del rumore sembra non essere inclusa sui nuovi auricolari che saranno però in grado di regolare la pressione autonomamente la pressione interna dell’orecchio così da rendere l’utilizzo più comodo ed eliminare eventuali fastidi. Tra le ipotesi avanzate alcune fanno riferimento anche alla possibile presenza di una piccola superficie touch su ogni auricolare che consentirebbe di eseguire alcune funzioni.

Le immagini mostrano anche quella che potrebbe essere la custodia degli auricolari, il cui design sembra aver subito delle modifiche che vanno a favore di una forma con angoli più arrotondati rispetto alla precedente versione. Su questa, inoltre, trova posto una piccola luce LED che potrebbe servire a segnalare la ricarica.