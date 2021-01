Si dice che Apple sia al lavoro per portare sul mercato nuovi AirPods e un nuovo iPhone SE ad aprile. Il rapporto parla di nuovi AirPods Pro e di un nuovo iPhone SE, ma non ci sono altri dettagli. Tuttavia, é difficile che vedremo cosí presto gli AirPods Pro di seconda generazione.

Ci sono voci secondo cui Apple rilascierá la terza generazione di AirPods per la primavera e che assomiglierà più o meno agli AirPods Pro. Probabilmente, la fonte intendeva dire che questi nuovi AirPods potrebbero somigliare agli AirPods Pro, solo senza ANC (Cancellazione Attiva del Rumore).

Apple potrebbe scoprire le sue carte a breve

Sebbene ci siano state voci secondo cui il prossimo AirPods Pro avrebbe un design sorprendentemente diverso, non c’è alcuna indicazione nel rapporto. Dato il piccolo cambiamento nelle dimensioni, l’ipotesi sarebbe che il design degli AirPods Pro stessi potrebbe rimanere più o meno lo stesso. Tuttavia, la seconda generazione potrebbe includere una batteria ridisegnata ed un case leggermento piú piccolo.

La fonte del rapporto, il sito giapponese Mac Otakara, ha citato alcune fonti da fornitori in Cina. Per quanto riguarda l’iPhone SE, é strano che Apple voglia presentare la nuova generazione di SE un anno dopo aver rilasciato il suo predecessore. Questo perché Apple non aggiorna i modelli SE ogni anno. Tuttavia, potrebbe esserci un nuovo iPhone in arrivo.

L’iPhone SE è essenzialmente un iPhone 8, solo con l’hardware più recente. Forse ad aprile potremmo vedere una versiona aggiornata di questo dispositivo. L’affidabile leaker Ming-Chi Kuo ha parlato di un modello simile mesi fa, cui rilascio é previsto per la primavera del 2021. Alla fine del 2020, peró, lo stesso leaker ha affermato che probabilmente vedremo il nuovo device solo nella seconda metà dell’anno.