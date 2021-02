La versione iniziale di Android 12 trapelata online non sembra diversa dal suo predecessore, ad eccezione di una schermata di blocco ridisegnata e una tonalità diversa per la sezione notifiche, nonché elementi dell’interfaccia utente in baby blue. Grazie ad alcune ricerche da parte dello sviluppatore kdrag0n su Twitter, sembra che anche le immagini presenti online siano piuttosto attendibili.

kdrag0n è riuscito ad attivare e decodificare alcune proprietà di sistema nascoste per attivare il tema “Monet” (presumibilmente in onore di Claude Monet). Lo sviluppatore ha condiviso alcune variazioni dei nuovi temi per Android 12, mostrando che sia le notifiche, lo sfondo sfumato e le impostazioni rapide sono dinamicamente influenzate dagli sfondi. Il colore dello sfondo si riflette anche nelle impostazioni di sistema, dove una tonalità più chiara del colore costituisce lo sfondo.

Nuovi temi in arrivo con Android 12, trapelate alcune immagini online

Il tema è molto più opaco sulla schermata di blocco. Le notifiche sono immerse in un colore chiaro basato sul colore dello sfondo.

Lo sviluppatore ha parlato con XDA e ha spiegato in che modo ha ottenuto le immagini poi pubblicate online tramite Twitter. kdrag0n ha anche aggiunto su Twitter di essere fiducioso. Ad esempio, pare che Google stia lavorando per ottenere angoli più arrotondati per la sezione delle notifiche, come si vede di seguito.

Sebbene Google non abbia ancora implementato le tavolozze complete dei colori funzionanti con il nuovo Android 12, questa rappresentazione è la più vicina possibile ai prototipi pre-Android 12. Con queste opzioni per i temi, non saremmo sorpresi se vedessimo un look nuovo di zecca non appena la beta verrà lanciata entro la fine dell’anno.

Per ulteriori informazioni sul lancio di Android 12, vi ricordiamo che vi terremo costantemente aggiornati. Se desideri installare l’anteprima per sviluppatori sul tuo dispositivo, è possibile. In alternativa, ancora un po’ di pazienza e potrai sperimentare il nuovo sistema prima di quanto pensi.