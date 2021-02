Android 12 include alcune nuove funzioni per i mobile gamers

L’idea della barra di gioco non si discosta troppo da quella presente in altri livelli di personalizzazione come la MIUI di Xiaomi, anche se, ovviamente, Android 12 al momento ha pochissime opzioni. Si spera che Google aggiunga più funzionalità alla barra dei giochi prima che venga ufficialmente rilasciata. Dopotutto, questa funzionalità non è neppure ancora ufficialmente accessibile nella prima Developer Preview (se vuoi scoprire come scaricarla, ti consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato).

Certo, è possibile che si tratti di una funzione esclusiva del Pixel e non di qualsiasi smartphone perché, secondo XDA, la funzione si trova nell’app com.google.android.systemui invece di com.android.systemui . Pertanto potrebbe trattarsi di un futuro Pixel Feature Drop. Resta da vedere se Android 12 porterà ulteriori ottimizzazioni per i giochi.