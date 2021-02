La prima anteprima di Android 12 per gli sviluppatori è ora disponibile per il download, l’installazione e il test sui primi smartphone compatibili: l’ultimo Pixel. Ne sei in possesso e vuoi dare un’occhiata alle prime novità che giungeranno su tutti gli smartphone compatibili quando la versione ufficiale di Android 12 sarà pronta al debutto? Ecco come fare.

Come installare Android 12 Preview su uno smartphone compatibile

Installare una ROM sperimentale come quella appena rilasciata da Google è rischioso. La prima cosa è che tutti i dati vengono cancellati quando il bootloader viene rilasciato, quindi assicurati di avere un backup. Inoltre, il sistema potrebbe essere instabile, si verificheranno errori e lo smartphone potrebbe smettere di funzionare correttamente. Per questi motivi, non dovresti mai installare un’anteprima sullo smartphone che usi ogni giorno.

Se vuoi rischiare, ecco i passaggi necessari per installare Android 12 Preview sul tuo smartphone: