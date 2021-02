The Witcher, Lucifer, Vis a Vis: Netflix è pronto ad accogliere le nuove stagioni?

È passato ormai un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo affrontato queste serie tv: che fine hanno fatto The Witcher, Lucifer, Vis a Vis? Siamo ormai giunti alla fine di febbraio, ciononostante sappiamo ben poco. Cosa ne sarà delle nuove stagioni su Netflix? Ecco la verità.

The Witcher, Lucifer, Vis a Vis: la verità nascosta da mesi

Vis a Vis

Lo spin-off “Vis a Vis: El Oasis” è piaciuto molto ai fan della serie, tanto da richiedere una nuova season. Purtroppo però, questi non saranno accontentati. Ma d’altronde l’ideatore Ivan Escobar aveva già messo in chiaro le cose nel 2019: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

Lucifer

Per quanto riguarda la seconda parte della stagione di Lucifer, Tom Ellis aveva rivelato durante una live su Instagram assieme a Rotten Tomatoes che a settembre sarebbe entrata in pre-produzione la sesta stagione. Poco dopo si sono avviate le riprese della season 6. Ad ogni modo sappiamo ben poco sul suo arrivo.

The Witcher

L’arrivo di The Witcher 2 è confermato. Non sappiamo tra quanto sarà possibile vedere i nuovi episodi su Netflix ma la cosa certa è che non stiamo più nella pelle. La nuova season vedrà un cast molto diverso dal primo e assisteremo a tante altre novità. Il set non sembra essere molto fortunato visto l’arrivo iniziale del coronavirus, seguito dal ritorno di alcuni casi positivi e di un infortunio al protagonista Geralt, Henry Cavill.