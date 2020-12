Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: novità direttamente da Netflix

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti. Arrivati alla fine di questo lungo e pesante percorso è finalmente giunto il momento di fare un resoconto finale. Parlando della piattaforma americana Netflix, questa ha subito molti cambiamenti per quanto riguarda le vecchie serie tv e i nuovi arrivi. Da una parte molte opere sono state infatti eliminate come per esempio Iron Fist, Daredevil, The Good Cop 2, Orange is the new black, Luke Cage, All About The Washingtons, Fuller House, Travelers, Jessica Jones, The Punisher, Friends From College, One Day At A Time, Santa Clarita Diet, The Ranch, Chambers, The Rain, Tuca and Bertie, Designated Survivor, Trinkets, 13 Reasons Why, She’s Gotta Have It, Grace and Frankie, The OA, No Good Nick, Bojack Horseman, Dear White People, Dark. Dall’altra invece vi sono le nuove stagioni di serie tv come Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things nonostante le mille peripezie.

Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things: sono arrivate le nuove puntate?

Partiamo da Vis a Vis. La serie made in Spain con protagoniste Macarena e Zulema, a seguito dello spin-off che ha creato scalpore tra gli utenti, ha deciso di chiudere i battenti.

Passiamo ora a Lucifer. Essa ha come personaggio principale il folle Signore degli Inferi Tom Ellis. Questa estate è giunta sulla piattaforma l’attesissima stagione, rimasta però in sospeso. Le restanti puntate arriveranno comunque a breve, quindi niente paura!

Terminiamo il riepilogo con Stranger Things, la serie ispirata agli anni ’80 che si distingue dalle altre per la particolare ambientazione. Questa risponderà alle nostre domande entro la seconda metà del 2021.

