Nonostante manchi soltanto una manciata di giorni alla presentazione ufficiale sul mercato del nuovo trio di punta di Redmi, l’azienda cinese sta continuando a postare in rete numerose immagini teaser ufficiali che ci danno un’ulteriore conferma delle caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone della serie Redmi K40.

Redmi K40: ecco i nuovi teaser ufficiali pubblicati dall’azienda

Come già accennato, il sotto brand di casa Xiaomi sta continuando a stuzzicare la curiosità degli utenti pubblicando in rete nuove immagini teaser dei prossimi device della serie Redmi K40. In particolare, gli ultimi emersi ci hanno dato alcune informazioni decisamente interessanti riguardanti la parte frontale degli smartphone. Come riportato, i nuovi device dell’azienda monteranno sul fronte un display OLED di ultima generazione.

Nello specifico, ci troveremo di fronte al pannello E4 realizzato dal colosso sudcoreano Samsung. Questa dicitura indica un nuovo materiale che garantisce rispetto al passato un miglior contrasto dei colori e un livello di luminosità ancora più elevato, il tutto limitando i consumi energetici. Oltre a questo, sembra poi scontata la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento, che sarà pari a 120Hz. Tuttavia, per il momento non sappiamo se tutti e tre i nuovi smartphone dell’azienda avranno questa nuova tipologia di display.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi giorni. Vi ricordiamo che, tra le altre caratteristiche di rilievo del nuovo trio Redmi K40, ci sarà sotto al cofano il nuovo potente processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm per la sola variante Pro, mentre per le altre varianti dovrebbe esserci il SoC Snapdragon 870. Non mancheranno poi memorie super veloci UFS 3.1 e il Wi-Fi 6.