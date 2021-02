Esselunga propone al pubblico italiano una campagna promozionale molto interessante, incentrata interamente su un unico prodotto di tecnologia generale, con il quale è possibile misurarsi per cercare di risparmiare al massimo, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali.

Il volantino risulta oggi essere attivo esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, o da altre parti. Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, è importante comunque ricordare che le scorte potrebbero rappresentare un problema, di conseguenza si consiglia una rapidissima decisione, onde evitare di non poter accedere allo sconto effettivo.

Esselunga: questo volantino è incredibile

Il volantino Esselunga non punta su uno smartphone o su un prodotto di largo interesse, ma su un qualcosa che potremmo quasi definire “di nicchia”, a cui pochi utenti vorrebbero effettivamente accedere. Parliamo di un Mediacom 14 Edge, a tutti gli effetti un notebook, ma che per prestazioni e scheda tecnica si può quasi considerare un ibrido con un tablet (sebbene non abbia un display touchscreen).

Sotto il cofano troviamo infatti un processore Intel Celeron N3350, con soli 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, per completare l’opera con un display da 14 pollici IPS LCD e batteria da 5000mAh (a livello di uno smartphone). Le prestazioni che si potranno raggiungere saranno limitate, ma nel contempo si spenderanno solamente 279 euro per il suo acquisto definitivo.